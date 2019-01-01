деревня Масловка, Серовский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Масловка

Серовский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Лозвинская волость
3) д. Тонковичи (Маслова), на р. Сосьве. (Принадлежит также к Турьинской волости)Ивановское общество73135Бывшие удельныеПравославныеЯсачные вогулы17735

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тагильский округ, Надеждинский район, Филькинский сельсовет
11. Маслова (Ивановичи), д. 15364884русские84Турьинскойр. Сосьва1927ст. Филькино1919271927102719просел.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Серовский район
90353Масловкадеревня59°43'с.ш.60°44'в.д.O-41-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Серовский
65756000121д Масловкадеревня

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