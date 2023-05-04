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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по ходатайству уполномоченного села Наумкино Старо-Захарьинской волости, Петровского уезда, Саратовской губернии о возвращении земельного участка. 1925 г. // Гос. ар Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1437Наумкино, д. каз.при рч. Няньге.6650155634658Мельница 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
829. Наумкина, деревня бывшая государственная, при речке Няньге, дворов 195, жителей 1460
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48257Наумкиносело52°52'45°18'N-38-115
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56659425106с Наумкиносело