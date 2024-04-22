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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Дворище, ф. (Ордыц), р. Корниловка, жит. 13 (5 м. 8 ж.), дес. 35, у. гор. 60 в., вол. пр. 20 в., ст. кв. 40 в., ст. ж. д. Радошковичи 25 в.
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Дворище, фольварок41123235