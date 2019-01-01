хутор Калну маяс, хутор Калну маяс, Pelēču pagasts, Preiļu novads (на 2019) — Familio

Калну маяс

Pelēču pagasts, Preiļu novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Яшмуйжская волость
88НовиныдеревняРубежница, ручейРушонского, римско-католическогоКсавериновскому сельскому обществу8

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Preiļu novads, Pelēču pagasts
Kalnu mājasagrāk Preiļu rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=131675
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