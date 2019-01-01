деревня Сяргозеро, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Сяргозеро

Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Сяргозерской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года

НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд, Шимозерская волость
19021. Сяргозерский погостСяргозерскоеОзере Сяргозере20330До ближайшего поселения: 10. До школы: школа. До почтового отделения: 42. До пароходной пристани: 84. Крестьянское: —. Не крестьянское: 1. Крестьянское: —. Не крестьянское: 2. Крестьянское: —. Не крестьянское: 2. Крестьянское: —. Не крестьянское: 4.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вытегорский район
37653Сяргозеродеревня60°30'с.ш.36°01'в.д.P-37-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вытегорский муниципальный район, Оштинское сельское поселение
19622444146д Сяргозеродеревня

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