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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Сяргозерской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
19021. Сяргозерский погостСяргозерскоеОзере Сяргозере20330До ближайшего поселения: 10. До школы: школа. До почтового отделения: 42. До пароходной пристани: 84. Крестьянское: —. Не крестьянское: 1. Крестьянское: —. Не крестьянское: 2. Крестьянское: —. Не крестьянское: 2. Крестьянское: —. Не крестьянское: 4.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
37653Сяргозеродеревня60°30'с.ш.36°01'в.д.P-37-121
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622444146д Сяргозеродеревня