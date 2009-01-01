агрогородок Олекшицы, Берестовицкий район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Олекшицы

Берестовицкий район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Гродненский уезд, Мало-Берестовичанская волость
52. Олекшицы, село бывшее владельческое, дворов 50, жителей 368, 2 церкви православных, училище, почтовая станция

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Гродненский уезд, Мало-Берестовицкая волость
ОлекшицыСело47123924Кринки

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Берестовицкий район, Олекшицкий сельсовет
д Олекшицы814

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Берестовицкий район, Олекшицкий сельсовет
аг. Олекшицы291

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