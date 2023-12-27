деревня Сапково, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Сапково

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Михайловский уезд
1998Сапково, с. вл.при пруде.311245190162Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Михайловский уезд
Села Сопково и Токарево38Екат. Никол. Гордеева32174

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Токаревская волость
760. Сапково, село бывшее владельческое, дворов 67, жителей 550, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Токаревская волость
Сапково село3390при реке Луденке9836237173339343ТокаревоЦерк. дер. постр. в 1853 г. 2 ветр. мел., хл. маг., 2 мел. лав. кузница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
1055Сапководеревня54°34'с.ш.39°11'в.д.N-37-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Пионерское сельское поселение
61627476161д Сапководеревня

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