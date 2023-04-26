- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
• Показать все
• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3509Низкая, дер.при рч. Кишертке.232392242285Часовня православная 1. Канатных заведений 5. Маслобоен 5.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1209. Низкая (Низцы), деревня бывшая государственная, при речках Кишертке и Мерзлушинском Ключе, дворов 72, жителей 432, часовня, 2 канат. з.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
21) дер. Низкая, при ключе, зем. шк., распл.Низковское общество100314303Бывшие государственныеПравославныеРусские225
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347433Низкоедеревня57°19'00"57°15'00"O-40-103
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57624428136д Низкоедеревня