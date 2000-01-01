город Пицунда, Гагрский район (на 2016) — Familio

Пицунда

Гагрский район (на 2016)

Статус
жилой
Тип
город
Варианты названий
Пиҵунда, ბიჭვინთა
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Абхазская АССР, Город Гагра
поселок городского типа Пицунда2203404560

Список населённых пунктов Республики Абхазия 2016 года

НазваниеСКАТО
Гагрский район
г. Пицунда404560

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