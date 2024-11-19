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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
468Шенау (№ 3), колон. менонит. вед. попечит. комит.при колодцах.1061654174141Сельское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
119. Шенау, колония немцев, при реке Молочной, дворов 47, жителей 302, школа, лавка, кирпичный завод
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-9603Долинаселоцентр сільської радир-н Токмацькийсільрада Долинська