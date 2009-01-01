деревня Сечки, Молодечненский район, Минская область (на 2021) — Familio

Сечки

Молодечненский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Лебедевская волость
Свечки, ф. (Белевича), жит. 15 (8 м. 7 ж.), дес. 73, у. гор. 30 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Молодечно 10 в.
Сечки, д., жит. 91 (48 м. 43 ж.), дес. 65, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Молодечненский район, Полочанский сельсовет
д Сечки33

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Молодечненский район, Полочанский сельсовет
д. Сечки20

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