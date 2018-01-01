другое Казарма 1509-й км, другое Казарма 1509-й км, Кунгурский район, Пермский край (на 2018) — Familio

Казарма 1509-й км

Кунгурский район, Пермский край (на 2018)

Статус
жилой
Тип
другое
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кунгурский район
796841Казарма 1509-й кмнп57°30'00"56°42'00"O-40-090
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