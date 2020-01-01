Населенное место

Чурилово-Ближнее, д., р. Зап. Двина, жит. 210 (108 м. 102 ж.), дес. 278, у. гор. 50 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Георгиевск 8 в.