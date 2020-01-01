деревня Чурилово-Ближнее, деревня Чурилово-Ближнее, Леонпольская волость, Дисненский уезд (на 1905) — Familio

Чурилово-Ближнее

Леонпольская волость, Дисненский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Леонпольская волость
Чурилово-Ближнее, д., р. Зап. Двина, жит. 210 (108 м. 102 ж.), дес. 278, у. гор. 50 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Георгиевск 8 в.
Чурилово, х. (Лопацинского), р. Зап. Двина, жит. 33 (15 м. 18 ж.), дес. 29, у. гор. 49 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 49 в., ст. ж. д. Георгиевск 5 в.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close