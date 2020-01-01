Чурилово-Ближнее
Леонпольская волость, Дисненский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
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- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Чурилово-Ближнее, д., р. Зап. Двина, жит. 210 (108 м. 102 ж.), дес. 278, у. гор. 50 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Георгиевск 8 в.
Чурилово, х. (Лопацинского), р. Зап. Двина, жит. 33 (15 м. 18 ж.), дес. 29, у. гор. 49 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 49 в., ст. ж. д. Георгиевск 5 в.