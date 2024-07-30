деревня Любейки, Ляховичский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Любейки

Ляховичский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Новогрудский уезд, Островская волость
Любейки, деревня261383164894

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Ляховичский район, Островский сельсовет
д Любейки85

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Ляховичский район, Островский сельсовет
д. Любейки69

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