село Свечкаревщина, село Свечкаревщина, Полтавська область (на 2018) — Familio

Свечкаревщина

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Зиньковский уезд, Груньская волость
21.0Свичкаровщина хуторШенгереевское козаков4141515403373
21.0Свичкаровщина хуторШенгереевское государстенных крестьян414338614

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18172Свічкарівщинаселор-н Зіньківськийсільрада Першотравнева
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