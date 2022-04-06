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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2146Уткино, с. вл.при рч. Сквире.16142180181Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
541. Уткино, село бывшее владельческое, при речке Свировой, дворов 86, жителей 433, церковь православная, лавка
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Уткино (деревня)17Карачев