деревня Колесище, деревня Колесище, Трактомировская волость, Каневский уезд (на 1900) — Familio

Колесище

Трактомировская волость, Каневский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Каневский уезд, Трактомирская волость
681. Колесище, деревня бывшая владельческая, дворов 87, жителей 660 п. д.

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Каневский уезд, Трактомировская волость
Колесище дер.
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