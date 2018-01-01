село Белая Криница, село Белая Криница, Рівненська область (на 2018) — Familio

Белая Криница

Рівненська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ровенский уезд, Ровенская волость
1754. Гелесин (Белая Криница), деревня бывшая владельческая, дворов 20, жителей 159, школа, питейный дом, лесопильн. зав.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Рівненська область
А-20370Біла Криницяселоцентр сільської радир-н Рівненськийсільрада Білокриницька
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