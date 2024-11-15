деревня Авчухи нижние, Дмитровский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Авчухи нижние

Дмитровский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Книга [Каллиников И. Сказки]. Дмитровский уезд. Веребская волость, село Авчухи: Марфа Феодосова. Домаховская волость, дер.Березовка: Евсей Аникушин, Алена Кирюхина. Село Показать все
Книга [Каллиников И. Сказки]. Дмитровский уезд. Веребская волость, село Авчухи: Марфа Феодосова. Домаховская волость, дер.Березовка: Евсей Аникушин, Алена Кирюхина. Село Показать все
Книга [Каллиников И. Сказки]. Дмитровский уезд. Веребская волость, село Авчухи: Марфа Феодосова. Домаховская волость, дер.Березовка: Евсей Аникушин, Алена Кирюхина. Село Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Дмитровский уезд
1300Авчухи нижние, д. вл.при рч. Голодне.282442206219Заводов гончарных 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Веребская волость
315. Авчухи (Авчух), село бывшее владельческое, при речке Лече, дворов 44, жителей 464, церковь православная, школа

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Глодневская волость
24458Нижние АвчухидеревняСтолбовскийрк. ЛетчаВсего: 129. Крестьянского типа: 127.35738374026.77.55.3Брасово, М.-К.-В. ж. д.: 21,3 км.п. а. Глоднево: 7,5 км.Шк. I-ой ст. лик/п.

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