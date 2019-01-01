село Косулино, Белоярский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Косулино

Белоярский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2253Косулина, дер.при рч. Бобровке.25½23½137210215Почтовая и земская станции.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Бобровская волость
403. Косулина, деревня бывшая государственная, при речке Бобровке, дворов 169, жителей 768, часовня, почтовая станция, земская почтовая станция, 8 постоялых дворов, 4 лав Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Бобровская волость
6) с. Косулинское, на р. Вобровке, прав. церк., зем. шк., зем. станц., распл.Косулинское общество203528578Бывш. сельск. работн. казен. горных зав.Православные Русские 266

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Белоярский район
320233Косулиносело56°44'с.ш.60°58'в.д.O-41-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Белоярский
65706000291с Косулиносело

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