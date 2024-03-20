- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Петроградско-Тульский поземельный банк. О выдаче ссуды на 43 1/2 года вдове коллежского секретаря Е. В. Сарачевой под залог имения ее Московской губернии Подольского уезд Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4587Ивановское, сц. вл.при р. Десне и руч. Дериношке.2824176065
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
С-цо Ивановское (Старо-Никольское тож) 2915Московско-Киево-Воронежская железная дорога, станция Апрелевка. 626Имения Берг, Пыльцова и Крыгина, 2-х классное училище Министерства Народного Просвещения.
Имение В. П. Берг3015Московско-Киево-Воронежская железная дорога, станция Апрелевка. 6—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
22008Ивановскоедеревня55°32'с.ш.37°10'в.д.N-37-015