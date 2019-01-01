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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
324Плещеево, сц. вл.при р. Оке.6638122128
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
58. Воскресенское (Плещеево, Мозино), село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 59, жителей 307, волостное правление (у г. 6 в.), 2 церкви православных, торжок. В 1 Показать все
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Плещеево, Воскресенское (деревня)6город Орел
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Плещеево
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64086Плещеевосело53°02'с.ш.36°05'в.д.N-37-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54647422106с Плещеевосело