Где упоминается данное место

Ревизская сказка о крестьянах дер. Саранцына Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8905.

Ревизские сказки о крестьянах дер. Саранцыно Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8926.

Ревизская сказка о крестьянах дер. Саранцыно Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 9601.

Дело о наложении штрафа на торгующего крестьянина деревни Саранцино Авнегской волости Грязовецкого уезда Суслова А. А. 1915 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Показать все