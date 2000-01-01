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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Ревизская сказка о крестьянах дер. Саранцына Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8905.
Ревизские сказки о крестьянах дер. Саранцыно Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8926.
Ревизская сказка о крестьянах дер. Саранцыно Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 9601.
Дело о наложении штрафа на торгующего крестьянина деревни Саранцино Авнегской волости Грязовецкого уезда Суслова А. А. 1915 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Введенской Белошингорской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3318Саранцыно, д. вл.при руч. безымянном.3916174142
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
460. Саранцына, деревня бывшая владельческая, дворов 6, жителей 30, лавка. В 10 верстах — в. правл. (уездный город в 49 верстах), церковь православная и 94 лавки при Свят Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
13аСаранцыноАнисимовскоебывшие государственные133335
13бСаранцыноСаранцынскоебывшие помещичьи175347
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Саранцино3930296деревняРусские377277149
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Сараицино (мол.-проп. п.) 7387деревняЗимнее: 3 км. Летнее: 3 км.Зимнее: 40 км. Летнее: 40 км.Зимнее: 50 км. Летнее: 55 км.4137
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247950Саранцынодеревня59°13'с.ш.40°34'в.д.O-37-034
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19632404256д Саранцынодеревня