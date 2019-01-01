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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Кера Аршиновской волости Нижнеломовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3886.
О неправильной конфискации имущества и скота у гражданки с. Керы Аршиповской волости Нижне-Ломовского уезда. 1921 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р473. Опись 1. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1377Кера (Рождественское), с. каз. и вл.при р. Мокше.2932106490552Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Нижеломовский уезд
С. Архангельское, Голицыно тож. Д. Старое-Село. Слобода Петрова. Выселок Александровский и несколько дворов в селе Кере10Алекс. Яков. Лубяновская156137509
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
723. Кера, село бывшее государственное, при реке Мокше, дворов 149, жителей 949, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
46874Керасело53°37'44°03'N-38-089
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56651413136с Керасело