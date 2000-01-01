другой Эмбуте, Лиепайский район, Латвийская ССР (на 1976) — Familio

Эмбуте

Лиепайский район, Латвийская ССР (на 1976)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
другой
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Курляндская губерния, Газенпотский уезд, Волость Амботен
Амботен17531699535372454826сведений нет

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Латвийская ССР, Лиепайский район, Эмбутский сельсовет
населенный пункт Эмбуте3164790

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