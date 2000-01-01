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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о разрешении крестьянам д. Алферовской Страдной волости Устюгского уезда сплава леса в г. Архангельск. 1907 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Опись 1. Д Показать все
Дело о разрешении крестьянину д. Алферовской Страдной волости В.-Устюгского уезда И. Нутрихину сплава леса в г. Архангельск. 1907–1908 гг. // Гос. архив Вологодской облас Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Алферовской Страдной волости Щетинина о земле. 1896 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 2967.
Дело по прошению крестьян дер Алферовской Страдной волости Нутрихиных об отдаче им в аренду сенокосов. 1898–1899 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Показать все
Дело по указу Сената об отмене постановления губернского присутствия по делу крестьян дер. Алферовской Страдной волости Василия и Александра Натрихиных об аренде. 1902 г. Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богоявленской Стрелинской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10296Алферовская, д. каз.при рч. Стрельне.40½40½61714Почтовая станция.
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
11АлферовскоеСтреленское.Богоявленскийбывшие государственные424177046