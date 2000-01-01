деревня Алферовская, Страдная волость, Велико-Устюгский уезд (на 1914) — Familio

Алферовская

Страдная волость, Велико-Устюгский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о разрешении крестьянам д. Алферовской Страдной волости Устюгского уезда сплава леса в г. Архангельск. 1907 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Опись 1. Д Показать все
Дело о разрешении крестьянину д. Алферовской Страдной волости В.-Устюгского уезда И. Нутрихину сплава леса в г. Архангельск. 1907–1908 гг. // Гос. архив Вологодской облас Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Алферовской Страдной волости Щетинина о земле. 1896 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 2967.
Дело по прошению крестьян дер Алферовской Страдной волости Нутрихиных об отдаче им в аренду сенокосов. 1898–1899 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Показать все
Дело по указу Сената об отмене постановления губернского присутствия по делу крестьян дер. Алферовской Страдной волости Василия и Александра Натрихиных об аренде. 1902 г. Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богоявленской Стрелинской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
10296Алферовская, д. каз.при рч. Стрельне.40½40½61714Почтовая станция.

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Страдная волость
11АлферовскоеСтреленское.Богоявленскийбывшие государственные424177046

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