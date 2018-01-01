село Махновка, Вінницька область (на 2018) — Familio

Махновка

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Комсомольское
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Бердичевский уезд, Махновская волость
211. Махновка, местечко бывшее владельческое, при речке Гнилопяте, дворов 152, жителей 955, волостное правление (уездный город в 20 верстах), 2 церкви православных, катол Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Киевская губерния, Бердичевский уезд, Махновская волость
местечко Махновка28194041922657257772414981447

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Бердичевский уезд, Махновская волость
Махновка м.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-46448Махнівкаселоцентр сільської радир-н Козятинськийсільрада Махнівська

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