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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Быковский уезд
Им. Городище26Ром. и Влад. Синайлы2971183
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
58. Городище, село бывшее владельческое, при реке Друти, дворов 65, жителей 455, волостное правление, церковь православная, школа, постоялый двор. В 4 верстах — Аннинский Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Городище173101413094231843060624432
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Село Городище, при нем Горовищенское вол. правлениепроселочнойр. ДрутиГородищен. с. об. 115 2390 4381 6Городищен. пр. 4342
2Им. Городищепроселочнойр. Друтидв. Е. Я. Сипайло, кат. 112Быховск. р.-кат. 4545
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Городище158
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Городище151