деревня Городище, Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Городище

Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Быковский уезд
Им. Городище26Ром. и Влад. Синайлы2971183

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Быховский уезд, Городищенская волость
58. Городище, село бывшее владельческое, при реке Друти, дворов 65, жителей 455, волостное правление, церковь православная, школа, постоялый двор. В 4 верстах — Аннинский Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Могилевская губерния, Быховский уезд, Городищенская волость
село Городище173101413094231843060624432

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Быховский уезд, Городищенская волость
1Село Городище, при нем Горовищенское вол. правлениепроселочнойр. ДрутиГородищен. с. об. 115 2390 4381 6Городищен. пр. 4342
2Им. Городищепроселочнойр. Друтидв. Е. Я. Сипайло, кат. 112Быховск. р.-кат. 4545

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Могилевский район, Семукачский сельсовет
д Городище158

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Могилёвский район, Семукачский сельсовет
д. Городище151

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