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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
22452. Выселок АлексеевскийДевятинскоеПри Мариинской системе185До ближайшего поселения: 1. До школы: 2. До почтового отделения: 5. До пароходной пристани: 7. Крестьянское: 6. Не крестьянское: —. Крестьянское: 6. Не крестьянское: —. Крестьянское: 19. Не крестьянское: —. Крестьянское: 21. Не крестьянское: —.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
249870Алексеевскоепосёлок60°56'с.ш.36°43'в.д.P-37-110
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622420106п Алексеевскоепоселок