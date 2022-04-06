село Долго-Маховатка, село Долго-Маховатка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Долго-Маховатка

Семилукский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Татьяна БогачеваИзучение фамильных линий, краеведение, реконструкция, сохранение информации о жителях села

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Землянский уезд
1549Маховатка, д. вл.при рч. Ольшанке.132720177169Завод конский.

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Землянский уезд, Староольшанская волость
Долго-Маховатский2107хуторДолгомаховатск.22204

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Семилукский район
630574Долго-Маховаткасело51°54'с.ш.38°32'в.д.M-37-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Семилукский муниципальный район, Новосильское сельское поселение
20649456106с Долго-Маховаткасело
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