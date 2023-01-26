деревня Чайкина, Каменский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Чайкина

Каменский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
3002Чайкина, дер.при р. Багаряке.108253290102Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Чоремисская волость
927. Чайкина (Казакова), деревня бывшая государственная, при речках Багаряке и Синоре, дворов 45, жителей 236, часовня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Шаблишская (бывшая Черемисская) волость
11) д. Чайкина (Казакова) на р. Багаряке, распл.Чайкинское общество62160176Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские9520

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Шадринский округ, Каменский район , Окуловский сельсовет
6. Чайкина (Казакова), д. 83153212365русские365Пироговскойр. Синара527ст. Синарская27527427272727просел.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Каменский район
96156Чайкинадеревня56°11'с.ш.61°52'в.д.O-41-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Каменский
65712000236д Чайкинадеревня

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