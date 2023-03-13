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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Хвостово, им. (Багенских). р. Дисенка, р. Березовка жит. 21 (13 м. 8 ж.), дес. 482, у. гор. 55 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 5 в., ст. ж. д. Березвечь 32 в.
Хвостово, леса. стор. (Богенских), р. Березовка, жит. 4 (1 м. 3 ж.), дес. —, у. гор. 56 в., вол. пр. 11 в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Новодруцк 25 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
х Хвостово6
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
х. Хвостово2