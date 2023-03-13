Населенное место

Хвостово, им. (Багенских). р. Дисенка, р. Березовка жит. 21 (13 м. 8 ж.), дес. 482, у. гор. 55 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 5 в., ст. ж. д. Березвечь 32 в.