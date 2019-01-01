село Вихляевка, село Вихляевка, Поворинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Вихляевка

Поворинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Ново-Хоперский уезд, Тюковская волость
935. Вихляйка, хутор бывший государственный, при речке Вихляйке, дворов 74, жителей 764

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Новохоперский уезд, Тюковская волость
Вихляйка4893селоВихляйск.90833

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Поворинский район
8108Вихляевкасело51°16'с.ш.42°51'в.д.M-38-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Поворинский муниципальный район, Вихляевское сельское поселение
20639408101с Вихляевкасело
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