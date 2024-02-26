- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1246Дунаева (Кусакова), деревня.при рч. Ендышевке.144746130132Р. — Часовня. Мельниц ветреных 3 и водяная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
752. Дунаева (Кусакова), деревня бывшая удельная, при ря. Чермачиле, дворов 55, жителей 363, часовня, 2 кожевенных заводов
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
5Дунаева (Кусакова), д. при реч. Кутленке, зем. шк., х.-з. маг., 4 ветр. мел., кузн., бак. лав.142892261294Земледелие