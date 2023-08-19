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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1808Святогорск, хут. вл.при рч. Северном Донце.3321140—
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Харьковская губерния, Изюмский уезд
Святогорская вотчина65Ал. Мих. Потемкин3448—1207
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
385. Банное, село бывшее владельческое, при реке Северном Донце, дворов 92, жителей 407, церковь православная, лавка, ярмарка 1 окт.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-5313Святогірськмістоцентр міської ради, місто районного підпорядкуванняміська рада Слов`янська; міська рада Святогірська