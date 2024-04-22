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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11944Желанье, с. вл.при р. Угре.571722182216Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Юхновский уезд
С. Желинье с деревнями6Серг. Алекс. и Ив. Серг. Лутковские6435114
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
576. Желанье, село бывшее владельческое, при речке Желанке, дворов 45, жителей 363, волостное правление (уездный город в 57 верстах), церковь православная, 2 постоялых дв Показать все
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
155ЖеланьеВладельческая усадьба551209Винокурен. завод.
156ЖеланьеСело5511210
157ЖеланьяДеревня5575234231Церковь, богадельня, земская школа, министерское училище, ярмарка 8 сентября, две бакалейныя лавки, винокуренный завод, лавка с красным товаром, красильня, казенная винна Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Желанье
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
176723Желаньядеревня54°51'00"34°31'00"N-36-046
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66650435236д Желаньядеревня