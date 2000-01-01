сельцо Горка, Вологодский уезд, Вологодская губерния (на 1860) — Familio

Горка

Вологодский уезд, Вологодская губерния (на 1860)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Горки Хреновской волости Вологодского уезда Вас. Сорокина о неправильной отмене приговора общества о наделении его землей. 1892–1893 гг. / Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
701Горка, сц. вл.при р. Вологде.352011012

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Вологодский уезд
Сц. Горки, Д. Лживка37Дмитр. Фед. Резанов1423

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