Бакланка
Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- станция
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Бакланка25528станцияЛитовцы1112
Бакланка25528станцияЕвреи3459
Бакланка25528станцияПоляки26612
Бакланка25528станцияРусские8892111203
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Бакланка (2 пром. предпр.,3 торгов. зав.,п-тел. отд.,кред. т-во)2000станцияЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 17 км. Летнее: —.Зимнее: 64 км. Летнее: —.6294
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35613Бакланкаст.(нп)58°43'с.ш.40°08'в.д.O-37-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624432131ст Бакланкастанция