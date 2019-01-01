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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
248Дашкова (Птицино), с. вл.при р. Цне.168103299329Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
19. Дашково (Попицыно), село бывшее владельческое, при реке Цне, дворов 100, жителей 504, церковь православная, школа, лавка
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Дашково Птицыно тож (село)10Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.
Дашково Птицыно тож священно-церковно-служителей усадьба10Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.
Птицыно Дашково тож10Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
62906Дашковосело52°55'с.ш.35°51'в.д.N-36-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54655428106с Дашковосело