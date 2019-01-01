село Дашково, село Дашково, Урицкий муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Дашково

Урицкий муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Орловский уезд
248Дашкова (Птицино), с. вл.при р. Цне.168103299329Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Орловский уезд, Богдановская волость
19. Дашково (Попицыно), село бывшее владельческое, при реке Цне, дворов 100, жителей 504, церковь православная, школа, лавка

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

record_textВерст до почтыПочта
Орловская губерния, Орловский уезд, Богдановская волость
Дашково Птицыно тож (село)10Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.
Дашково Птицыно тож священно-церковно-служителей усадьба10Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.
Птицыно Дашково тож10Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Урицкий район
62906Дашковосело52°55'с.ш.35°51'в.д.N-36-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Урицкий муниципальный район, Луначарское сельское поселение
54655428106с Дашковосело
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