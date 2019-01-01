деревня Бардабашка-I, деревня Бардабашка-I, Бардымский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Бардабашка-I

Бардымский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4265Бардабашка, дер.при рч. Бардабашке.684349152147

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Бардымская волость
1247. Бардабашка, деревня бывшая государственная, при речке Барде, дворов 36, жителей 189, мечеть
Осинский уезд, Большеусинская волость
1256. Бардабашка, деревня бывшая государственная, при речке Бардабашке, дворов 70, жителей 350, часовня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Бардымская волость
11) д. Бардабашка на р. Барде, мечетьБардабашевское общество82271241ВотчинникиМагометанеБашкиры6219
Осинский уезд, Больше-Усинская волость
23) д. Бардабашка на р. Бардабашке, церк.-прих. шк., распл.Бардабашевкое общество154293356Бывшие государственныеПравославные и старообрядцыРусские7016

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Бардымский район
674009Бардабашка-1деревня56°50'00"55°20'00"O-40-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Бардымский муниципальный район, Бичуринское сельское поселение
57604413106д Бардабашка-Iдеревня
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