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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4265Бардабашка, дер.при рч. Бардабашке.684349152147
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1247. Бардабашка, деревня бывшая государственная, при речке Барде, дворов 36, жителей 189, мечеть
1256. Бардабашка, деревня бывшая государственная, при речке Бардабашке, дворов 70, жителей 350, часовня
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
11) д. Бардабашка на р. Барде, мечетьБардабашевское общество82271241ВотчинникиМагометанеБашкиры6219
23) д. Бардабашка на р. Бардабашке, церк.-прих. шк., распл.Бардабашевкое общество154293356Бывшие государственныеПравославные и старообрядцыРусские7016
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
674009Бардабашка-1деревня56°50'00"55°20'00"O-40-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57604413106д Бардабашка-Iдеревня