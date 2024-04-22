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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Богачев Терентий Иванович 26 л. кр. Сычевского уезда, Никитинской вол., с. Никитья. кл. «Гоголевский». 1912 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 44. Дело Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10732Никитье (Лобаново), с. вл.при рч. Яблонке.1030248288Церковь православная 1. Винокуренный завод.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Сычевский уезд
С. Никитье12Князь Дмит. Ал. Лобанов-Ростовский831423
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
546. Никитье, село бывшее владельческое, при реке Яблоне, дворов 31, жителей 160, церковь православная, торжок 28 июля и 15 сентября.
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
437НикитьеВладельческая усадьба1130114118Церковь, ярмарки: 28 июля, 15 сентября, три мелочныя лавки.
438НикитьяДеревня11368
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Никиты
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
177455Никитьедеревня55°54'00"34°11'00"N-36-009
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66646425141д Никитьедеревня