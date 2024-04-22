деревня Никитье, деревня Никитье, Сычевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Никитье

Сычевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Богачев Терентий Иванович 26 л. кр. Сычевского уезда, Никитинской вол., с. Никитья. кл. «Гоголевский». 1912 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 44. Дело Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Сычевский уезд
10732Никитье (Лобаново), с. вл.при рч. Яблонке.1030248288Церковь православная 1. Винокуренный завод.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Сычевский уезд
С. Никитье12Князь Дмит. Ал. Лобанов-Ростовский831423

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Сычевский уезд, Никитская волость
546. Никитье, село бывшее владельческое, при реке Яблоне, дворов 31, жителей 160, церковь православная, торжок 28 июля и 15 сентября.

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Сычевский уезд, Никитская волость
437НикитьеВладельческая усадьба1130114118Церковь, ярмарки: 28 июля, 15 сентября, три мелочныя лавки.
438НикитьяДеревня11368

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Смоленская губерния, Сычевский уезд, Никитская волость
село Никиты

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Сычёвский район
177455Никитьедеревня55°54'00"34°11'00"N-36-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Сычевский муниципальный район, Караваевское сельское поселение
66646425141д Никитьедеревня
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