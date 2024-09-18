село Любовичи, Житомирська область (на 2018) — Familio

Любовичи

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Радомысльский уезд, Малинская волость
881. Любовичи, деревня бывшая владельческая, при речке Мутвице, дворов 79, жителей 556, питейный дом, лавка

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Радомысльский уезд, Малинская волость
Любовичи дер.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7334Любовичіселоцентр сільської радир-н Малинськийсільрада Любовицька

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