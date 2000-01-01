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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2917Ново-Псков (Закаменка), слоб. каз.при р. Каменке.302235010721078Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
715. Ново-Псков, слобода бывшая государственная, при речке Айдаре, дворов 421, жителей 2614, церковь православная, школа, постоялый двор, 3 лавки, 2 ярм. — 9 мая и 1 окт.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-13252Новопсковселище міського типуцентр селищної ради, центр району, центр селищної ОТГр-н НовопсковськийНовопсковська селищна об'єднана територіальна громада