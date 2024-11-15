агрогородок Удело, Глубокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Удело

Глубокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Дисненский уезд, Берхянская волость
105. Удело, деревня бывшая государственная, дворов 3, жителей 50, костел, питейный дом

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Верхнянская волость
Удел, с, р. Березовка, жит. 77 (44 м. 37 ж.), дес. 25, у. гор. 66 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Березвечь 12 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Глубокский район, Уделовский сельсовет
д Удело473

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Глубокский район, Уделовский сельсовет
аг. Удело199

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