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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина Айкинской волости деревни Шежамской Попова Е. И. о возвращении сына его Егора с военной службы. 1893–1894 гг. // Гос. архив Вологодской облас Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Шежамское С.621
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1894. Шежамское, село бывшее государственное, при реке Вычегде и речке Шежамке, дворов 51, жителей 316, церковь православная