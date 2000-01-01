село Шежамское, село Шежамское, Яренский уезд, Вологодская губерния (на 1886) — Familio

Шежамское

Яренский уезд, Вологодская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина Айкинской волости деревни Шежамской Попова Е. И. о возвращении сына его Егора с военной службы. 1893–1894 гг. // Гос. архив Вологодской облас Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Яренский уезд, Айкинская волость
Шежамское С.621

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Яренский уезд, Айкинская волость
1894. Шежамское, село бывшее государственное, при реке Вычегде и речке Шежамке, дворов 51, жителей 316, церковь православная
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