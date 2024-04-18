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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3066Войново (Богоявленское), с. вл.при р. Филиной Зуше.301835211227Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
856. Богоявленское (Войново), село бывшее владельческое, при речке Филиной Зушице, дворов 62, жителей 520, церковь православная, школа, ярмарка: 9-го мая и 29-го окт.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63984Войновосело53°12'с.ш.37°13'в.д.N-37-099
487309Войновосело53°12'с.ш.37°12'в.д.N-37-099
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54626430106с Войновосело