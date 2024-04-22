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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
368Обиточное (Денисово), сел. вл.близь рч. Обиточной.373240592666Церковь православная 1. Винокуренный завод.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Таврическая губерния, Бердянский уезд
С. Обиточное2Соф. Вас. Толстая701108200
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
163. Обиточное, село бывшее владельческое, при речке Обыточной, дворов 290, жителей 1854, церковь православная, школа, сельск. управл., лавка