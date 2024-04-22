село Обиточное, село Обиточное, Бердянский уезд, Таврическая губерния (на 1886) — Familio

Обиточное

Бердянский уезд, Таврическая губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Бердянский уезд
368Обиточное (Денисово), сел. вл.близь рч. Обиточной.373240592666Церковь православная 1. Винокуренный завод.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Таврическая губерния, Бердянский уезд
С. Обиточное2Соф. Вас. Толстая701108200

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Ново-Алевсеевская волость
163. Обиточное, село бывшее владельческое, при речке Обыточной, дворов 290, жителей 1854, церковь православная, школа, сельск. управл., лавка
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