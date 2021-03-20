село Мостовское, Верхняя Пышма, Свердловская область (на 2019) — Familio

Мостовское

Верхняя Пышма, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Свердловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2160Мостовая, сел.при рч. Мостовой.385579192237Церковь православная 1. Почтовая станция.
2168Мостовая, сел.при рч. Мостовой.385579199237Церковь православная 1. Волостное правление. Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Мостовская волость
504. Мостовский и Вгрхотурский прииски, деревня бывшая государственная, при ключе Ростовском, дворов 146, жителей 608

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Мостовская волость
1) с. Мостовское, на р. Мостовой, прав. церк., зем. шк., церк.-прих. шк., вол. правл., зем. станц., фельдш. пунк., еженедельн. базар по воскресеньям, распл.1-е Мостовское общество121170195Бывшие горнозаводские мастеровыеПравославныеРусские38

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Верхняя Пышма
513963Мостовскоесело57°10'с.ш.60°39'в.д.O-41-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Верхняя Пышма
65732000221с Мостовскоесело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.