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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2160Мостовая, сел.при рч. Мостовой.385579192237Церковь православная 1. Почтовая станция.
2168Мостовая, сел.при рч. Мостовой.385579199237Церковь православная 1. Волостное правление. Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
504. Мостовский и Вгрхотурский прииски, деревня бывшая государственная, при ключе Ростовском, дворов 146, жителей 608
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Мостовское, на р. Мостовой, прав. церк., зем. шк., церк.-прих. шк., вол. правл., зем. станц., фельдш. пунк., еженедельн. базар по воскресеньям, распл.1-е Мостовское общество121170195Бывшие горнозаводские мастеровыеПравославныеРусские38—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
513963Мостовскоесело57°10'с.ш.60°39'в.д.O-41-098
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65732000221с Мостовскоесело