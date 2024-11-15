деревня Надозерье, Поставский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Надозерье

Поставский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Лучайская волость
Недозерье, з. (Клейгельса), жит. 13 (8 м. 5 ж.), дес. 103, у. гор. 85 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 9 в., ст. ж. д. Поставы 14 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Поставский район, Новосёлковский сельсовет
д. Надозерье2

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