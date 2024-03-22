аул Верхний Барханчак, аул Верхний Барханчак, Ипатовский, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Верхний Барханчак

Ипатовский, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
аул
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Трухмянское приставство
621Аул Большой-Барханчук.на балке того же названия, от ставки на З.40168560385трухменымагометанеМечеть 1.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Ипатовский район
87867Верхний Барханчакаул45°36'43°02'L-38-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Ипатовский
7714000141аул Верхний Барханчак#Н/Д
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